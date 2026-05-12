Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 15:30 –

Gratuit : oui Jeune Public

Les 12 élèves de cycle 3 théâtre du Conservatoire de Nantes présentent une lecture théâtralisée sur l’œuvre « ADN » de l’auteur britannique Dennis Kelly.Mise en lecture : Anne RauturierADN (Acide désoxyribonucléique) met en scène des rapports de force cruels. Une bande d’adolescents s’isole en forêt pour torturer l’un des leurs, avant de commettre l’irréparable. Entre culpabilité, remords et terreur, le groupe devra multiplier les ruses pour échapper à toute suspicion et faire face à l’inquiétant cours des choses.L’auteur britannique Dennis Kelly, héritier du courant « IN YER FACE » fait naître une langue nerveuse, tendue, ludique, joueuse, et malgré le propos « trash », l’humour est toujours présent, acide, surprenant. Le propos est accessible, les personnages bizarrement attachants, l’humanité dévoilée au scalpel.Tout public à partir de 14 ans.La lecture sera suivie d’un temps d’échange sur la proposition artistique et sur l’offre de formation théâtre du Conservatoire de Nantes (stages initiation, stages Cycle 1 et formation Cycle 3).

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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