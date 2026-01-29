Lecture théâtralisée et musicale d’après le roman Le Compagnon du Tour de France de cture théâtralisée et musicale   d’habiles ouvriers  Saint-Germain-du-Puy

Lecture théâtralisée et musicale d’habiles ouvriers

À travers une lecture théâtralisée et musicale inspirée de Le Compagnon du Tour de France de George Sand, D’habiles ouvriers invite le public à redécouvrir l’univers vibrant et humaniste de l’autrice.

À travers ce texte engagé, George Sand rend hommage au monde ouvrier, à la transmission des savoirs, à la dignité du travail et à l’idéal de fraternité qui anime les compagnons.

L’adaptation de Georges Buisson met en lumière la modernité de cette œuvre, en mêlant la force du verbe à une interprétation sensible et incarnée. Sur scène, M. Braun, J.-F. Chabenat, Y. Bourdon et J.-P. Gallien donnent vie aux personnages et aux idées de Sand, dans une lecture rythmée, habitée, portée par l’émotion.

La musique originale de Roby Rousselot accompagne et prolonge le texte, créant un dialogue vivant entre mots et sons, et invitant le public à plonger dans un univers à la fois historique et étonnamment actuel. .

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 09 65 95 paroles.publiques@gmail.com

English :

Through a staged and musical reading inspired by George Sand?s Le Compagnon du Tour de France, D?habiles ouvriers invites audiences to rediscover the author?s vibrant, humanist universe.

