Lecture théâtralisée George Sand La Marquise

place paul novara Fussy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

#CD18 George Sand, une héroïne face aux élans du cœur et au prix de la liberté

Lecture théâtralisée de la nouvelle La Marquise de George Sand, où les thèmes de l’amour, de la liberté et du sacrifice sont au cœur de cette histoire captivante de passion et rébellion. Public adulte 0 .

place paul novara Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 44 36 centre.culturel@fussy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 George Sand, a heroine faced with the impulses of the heart and the price of freedom

L’événement Lecture théâtralisée George Sand La Marquise Fussy a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY