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AGENDA · Sainte-Maxime

Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

mardi 13 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:15:00

Date(s) :
2026-10-13

Une lecture théâtralisée du roman Le Ciel l’a mauvaise d’Éléa Marini, entre émotions, résilience et espoir, face aux bouleversements du monde.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Theatrical reading: Heaven is in a bad mood

A dramatized reading of the novel *Le Ciel l’a mauvaise* by Éléa Marini, full of emotions, resilience, and hope, in the face of the upheavals of the world.

L’événement Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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