Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 19:15:00

Date(s) :

2026-10-13

Une lecture théâtralisée du roman Le Ciel l’a mauvaise d’Éléa Marini, entre émotions, résilience et espoir, face aux bouleversements du monde.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Theatrical reading: Heaven is in a bad mood

A dramatized reading of the novel *Le Ciel l’a mauvaise* by Éléa Marini, full of emotions, resilience, and hope, in the face of the upheavals of the world.

L’événement Lecture théâtralisée le ciel l’a mauvaise Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime