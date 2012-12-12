Saint-Geniès-de-Varensal

LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Théâtreuses poujolaises vous présentent une lecture théâtralisée d’après un texte de Sandra Freeman.

Samedi 06 juin 2026 | 20h30 | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains

Tarif unique 12 €

Billetterie sur place dès 19h.

Renseignements 06 37 87 95 45.

Les Théâtreuses poujolaises vous présentent une lecture théâtralisée d’après un texte de Sandra Freeman.

Samedi 06 juin 2026 | 20h30 | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains

Tarif unique 12 €

Billetterie sur place dès 19h.

Renseignements 06 37 87 95 45. .

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 6 37 87 95 45

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English :

Les Théâtreuses poujolaises present a staged reading based on a text by Sandra Freeman.

Saturday 06 June 2026 | 8:30pm | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains

Price: 12 ?

Tickets on sale from 7pm.

Information: 06 37 87 95 45.

L’événement LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB