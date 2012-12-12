LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE Saint-Geniès-de-Varensal
LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE Saint-Geniès-de-Varensal samedi 6 juin 2026.
Saint-Geniès-de-Varensal
LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE
Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Théâtreuses poujolaises vous présentent une lecture théâtralisée d’après un texte de Sandra Freeman.
Samedi 06 juin 2026 | 20h30 | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains
Tarif unique 12 €
Billetterie sur place dès 19h.
Renseignements 06 37 87 95 45.
Les Théâtreuses poujolaises vous présentent une lecture théâtralisée d’après un texte de Sandra Freeman.
Samedi 06 juin 2026 | 20h30 | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains
Tarif unique 12 €
Billetterie sur place dès 19h.
Renseignements 06 37 87 95 45. .
Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 6 37 87 95 45
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English :
Les Théâtreuses poujolaises present a staged reading based on a text by Sandra Freeman.
Saturday 06 June 2026 | 8:30pm | Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains
Price: 12 ?
Tickets on sale from 7pm.
Information: 06 37 87 95 45.
L’événement LECTURE THÉÂTRALISÉE LÉOPOLDINE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB