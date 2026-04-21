Saint-Geniès-de-Varensal

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Foyer Rural de Plaisance vous convie à son marché nocturne artisanal le mercredi 12 août de 11h à 23h à Saint génies de Varensal.

Buvette, restauration et animations sur place

Renseignement au 04 67 23 69 04

Le Foyer Rural de Plaisance vous convie à son marché nocturne artisanal le mercredi 12 août de 11h à 23h à Saint génies de Varensal.

Buvette, restauration et animations sur place

Renseignement au 04 67 23 69 04 .

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04 foyerruralplaisance34@orange.fr

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English :

The Foyer Rural de Plaisance invites you to its evening craft market on Wednesday August 12 from 11am to 11pm at Saint Génies de Varensal.

Refreshments, food and entertainment on site

Information on 04 67 23 69 04

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB