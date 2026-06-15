SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC CONCERT LES IMPROVISATEURS Saint-Geniès-de-Varensal

Saint-Geniès-de-Varensal

SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC CONCERT LES IMPROVISATEURS

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout au long de l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Soirée Moules Frites avec animation Les Improvisateurs

Menu Melon, jambon, moules frites, crème brûlée, 1/4 de vin,

Réservation avant le 28 07 2026 au 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout au long de l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Au programme cet été:

4 juillet Moules/frites, animation le soleil et la lune

5 juillet: journée Mont Marcou (spéléo) film, réalité virtuelle, animations enfants, petite restauration

12 juillet Théâtre, spectacle mémoriel Fontjun44, Atelier H

25 juillet Crevettes Curry Coco

8 août Moules/frites, animation Lazy Cat

13 août Marché Nocturne, spectacle de l’avant , Cie Yann Lheureux, animation fanfare Los déglingos

29 août Encornets farcis

Et tous les lundis, concours de pétanque à 18h avec restauration rapide

Renseignements et réservation au 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal .

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de Plaisance welcomes you all summer long for evenings filled with laughter, music, and good cheer.

Mussels and Fries Night with entertainment by Les Improvisateurs

Menu: Melon, ham, mussels and fries, crème brûlée, 1/4 bottle of wine,

Reservations required by July 28, 2026 at 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 Carreau de la Mine St Geniès de Varensal

L’événement SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC CONCERT LES IMPROVISATEURS Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB