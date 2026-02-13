LECTURE THÉÂTRALISÉE Par l’association Nounou raconte, Médiathèque de Thouars, Talence

LECTURE THÉÂTRALISÉE Par l’association Nounou raconte Mercredi 8 avril, 10h30 Médiathèque de Thouars Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Dans mon petit potager, les graines, la terre, les légumes s’installent confortablement.

Je peux faire ce que je veux dans mon petit jardin, c’est papi qui l’a dit. Les fourmis et les abeilles me rendent visite, dans mon petit jardin, jamais je ne m’ennuie.

Coccinelle Demoiselle, petite souris très jolie, lapin coquin saute et rit, mon petit jardin s’éveille à la vie.

Venez tous m’y rejoindre, on s’amusera bien !

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 64 21 »}]

Le printemps, ma saison préférée