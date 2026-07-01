Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars
vendredi 24 juillet 2026 · Anglars
Informations pratiques
Anglars
Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950
cour de la salle de quartier Anglars Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950
Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950. Ce spectacle met en valeur la mémoire locale et le patrimoine immatériel de la commune à travers une mise en voix théâtrale.
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cour de la salle de quartier Anglars 46120 Lot Occitanie alcloquier@zaclys.net
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English :
A dramatized reading performed by L%E9a Weber of the Fleet of Feet theater company, based on testimonies collected about life in Anglars in the 1950s
L’événement Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lacapelle Marival