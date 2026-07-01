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Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars

vendredi 24 juillet 2026 · Anglars

Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
cour de la salle de quartier
Ville
46120 Anglars
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Anglars

Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950

cour de la salle de quartier Anglars Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950

Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950. Ce spectacle met en valeur la mémoire locale et le patrimoine immatériel de la commune à travers une mise en voix théâtrale.

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cour de la salle de quartier Anglars 46120 Lot Occitanie   alcloquier@zaclys.net

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English :

A dramatized reading performed by L%E9a Weber of the Fleet of Feet theater company, based on testimonies collected about life in Anglars in the 1950s

L’événement Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lacapelle Marival

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