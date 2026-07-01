Informations pratiques

Anglars

Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950

cour de la salle de quartier Anglars Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950

Lecture théâtralisée interprétée par Léa Weber de la compagnie Fleet of Feet, à partir de témoignages recueillis sur la vie à Anglars dans les années 1950. Ce spectacle met en valeur la mémoire locale et le patrimoine immatériel de la commune à travers une mise en voix théâtrale.

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cour de la salle de quartier Anglars 46120 Lot Occitanie alcloquier@zaclys.net

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English :

A dramatized reading performed by L%E9a Weber of the Fleet of Feet theater company, based on testimonies collected about life in Anglars in the 1950s

L’événement Lecture théâtralisée témoignages d’Anglars dans les années 1950 Anglars a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lacapelle Marival