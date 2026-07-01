Informations pratiques

Exoudun

Lecture vagabonde

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Petite balade avec lecture de textes par deux amateurs, Betty et Louise, deux pros du spectacle.

Animation gratuite .

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 85

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English : Lecture vagabonde

L’événement Lecture vagabonde Exoudun a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Mellois