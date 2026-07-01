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AGENDA · Exoudun

Lecture vagabonde Exoudun

vendredi 31 juillet 2026 · Exoudun

Lecture vagabonde Exoudun

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parc Municipal Place de la Mairie
Ville
79800 Exoudun
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Exoudun

Lecture vagabonde

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Petite balade avec lecture de textes par deux amateurs, Betty et Louise, deux pros du spectacle.
Animation gratuite   .

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 85 

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English : Lecture vagabonde

L’événement Lecture vagabonde Exoudun a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Mellois