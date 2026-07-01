AGENDA · Exoudun
Lecture vagabonde Exoudun
vendredi 31 juillet 2026 · Exoudun
Informations pratiques
Exoudun
Lecture vagabonde
Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Petite balade avec lecture de textes par deux amateurs, Betty et Louise, deux pros du spectacle.
Animation gratuite .
Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 85
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English : Lecture vagabonde
L’événement Lecture vagabonde Exoudun a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays Mellois