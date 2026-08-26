LECTURE YAKACONTER Béziers
mercredi 7 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE YAKACONTER
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le thème de la nourriture livres à odeurs, contes à croquer…
Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le thème de la nourriture livres à odeurs ou encore contes à croquer, venez découvrir des histoires alléchantes !
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.
Dans le cadre de la Fête de la Science 2026. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
A storytime session featuring children’s picture books on the theme of food: books with scents, stories you can almost eat…
L’événement LECTURE YAKACONTER Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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