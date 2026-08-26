Informations pratiques

Béziers

LECTURE YAKACONTER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le thème de la nourriture livres à odeurs, contes à croquer…

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur le thème de la nourriture livres à odeurs ou encore contes à croquer, venez découvrir des histoires alléchantes !

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.

Dans le cadre de la Fête de la Science 2026. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A storytime session featuring children’s picture books on the theme of food: books with scents, stories you can almost eat…

L’événement LECTURE YAKACONTER Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34