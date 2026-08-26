Informations pratiques

Béziers

LECTURE YAKACONTER CRÉATURES FANTASTIQUES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur les créatures fantastiques inspirés du monde entier.

Une séance de lecture d’albums jeunesse sur les créatures fantastiques gobelins, fées, ogres ou encore yokai prennent vie à travers albums, contes et documentaires inspirés des légendes du monde entier.

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A storytime session featuring children’s picture books about fantastical creatures inspired by cultures around the world.

L’événement LECTURE YAKACONTER CRÉATURES FANTASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34