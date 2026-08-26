LECTURE YAKACONTER CRÉATURES FANTASTIQUES Béziers
vendredi 13 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE YAKACONTER CRÉATURES FANTASTIQUES
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Une séance de lecture d’albums jeunesse sur les créatures fantastiques inspirés du monde entier.
Une séance de lecture d’albums jeunesse sur les créatures fantastiques gobelins, fées, ogres ou encore yokai prennent vie à travers albums, contes et documentaires inspirés des légendes du monde entier.
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A storytime session featuring children’s picture books about fantastical creatures inspired by cultures around the world.
L’événement LECTURE YAKACONTER CRÉATURES FANTASTIQUES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Béziers 10 septembre 2026
- VOYAGE SONORE SUR LE 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 10 septembre 2026
- BAIN DE GONG INTENSIF 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 11 septembre 2026
- EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers 11 septembre 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/USON NEVERS Béziers 11 septembre 2026