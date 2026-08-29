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AGENDA · Béziers

LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL Béziers

mercredi 16 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!
Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL

A reading session featuring children’s picture books and stories on the theme of Christmas!

L’événement LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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