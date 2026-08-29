Informations pratiques

Béziers

LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!

Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL

A reading session featuring children’s picture books and stories on the theme of Christmas!

L’événement LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34