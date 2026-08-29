LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL Béziers
mercredi 16 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!
Une séance de lecture d’albums jeunesse et contes sur le thème de Noël!
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL
A reading session featuring children’s picture books and stories on the theme of Christmas!
L’événement LECTURE YAKACONTER DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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