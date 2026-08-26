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AGENDA · Béziers

LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers

samedi 31 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports vélos rigolos, camion de pompiers ou encore fusée !
Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports camion de pompiers, fusée ou encore vélos rigolos !
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.
Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A picture book reading session that takes you on a journey through the world of transportation: funny bikes, fire trucks, and even a rocket!

L’événement LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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