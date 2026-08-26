LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers
samedi 31 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports vélos rigolos, camion de pompiers ou encore fusée !
Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports camion de pompiers, fusée ou encore vélos rigolos !
Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.
Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
A picture book reading session that takes you on a journey through the world of transportation: funny bikes, fire trucks, and even a rocket!
L’événement LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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