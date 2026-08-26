Informations pratiques

Béziers

LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports vélos rigolos, camion de pompiers ou encore fusée !

Une séance de lecture d’albums jeunesse qui vous embarque pour un voyage au pays des transports camion de pompiers, fusée ou encore vélos rigolos !

Pour les enfants de 4 à 7 ans sur inscription.

Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A picture book reading session that takes you on a journey through the world of transportation: funny bikes, fire trucks, and even a rocket!

L’événement LECTURE YAKACONTER FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34