Lectures: A mes Amis exigeants Bibliothèque municipale Allauch

Lectures: A mes Amis exigeants

Samedi 28 mars 2026 de 19h à 20h15. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Soirée Poétique et Musicale

Soirée poétique autour de textes et chansons depuis le moyen âge jusqu’à nos jours.

Récitant Gérard Tourniaire ; Piano Raymond Dubuisson ; Avec la complicité du Théâtre du Terroir. .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Poetic and Musical Evening

