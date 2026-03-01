Lectures: A mes Amis exigeants Bibliothèque municipale Allauch
Lectures: A mes Amis exigeants
Samedi 28 mars 2026 de 19h à 20h15. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 20:15:00
2026-03-28
Soirée Poétique et Musicale
Soirée poétique autour de textes et chansons depuis le moyen âge jusqu’à nos jours.
Récitant Gérard Tourniaire ; Piano Raymond Dubuisson ; Avec la complicité du Théâtre du Terroir. .
Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Poetic and Musical Evening
