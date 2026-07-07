Lectures animées pour les petits Te voilà Petit Cœur ! Hendaye
samedi 26 septembre 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Lectures animées pour les petits Te voilà Petit Cœur !
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
À partir de 3 ans.
Repli assuré aux Halles en cas de mauvaise météo.
Animées par une médiatrice culturelle, des histoires pour les plus jeunes, mises en scène avec des comptines et manipulations d’objets, pour se réjouir de la venue au monde d’un petit être, dont le battement de cœur nous accompagnera de sa douce chanson d’amour…
Boum-boum, boum-boum ! .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Lectures animées pour les petits Te voilà Petit Cœur !
L’événement Lectures animées pour les petits Te voilà Petit Cœur ! Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
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