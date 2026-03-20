Spectacle Famille Axel Lupin le Magicien

Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Profitez d’un spectacle sur mesure originale avec sons et lumières !

Axel LUPIN vous propose un show de magie et grandes illusions adapté à vos besoins. Spectacle interactif avec participation du public. Des numéros plus intimistes qui dévoileront sont habileté, vous surprendront.

Axel LUPIN manipulera aussi votre esprit avec ses numéros de mentalisme.

Magie, humour et rêve seront au rendez-vous. .

Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Spectacle Famille Axel Lupin le Magicien

L’événement Spectacle Famille Axel Lupin le Magicien Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce