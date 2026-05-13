Lectures au bord de l’eau Boismé
Lectures au bord de l’eau Boismé mardi 7 juillet 2026.
Boismé
Lectures au bord de l’eau
Plan d’eau Boismé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les livres s’évadent et les bibliothèques prennent leur quartier d’été. Venez vous détendre en profitant de la bibliothèque hors les murs.
Tout public. .
Plan d’eau Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr
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English : Lectures au bord de l’eau
L’événement Lectures au bord de l’eau Boismé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais