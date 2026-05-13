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Lectures au bord de l’eau Boismé

Lectures au bord de l’eau Boismé

Lectures au bord de l’eau Boismé mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 79300 Boismé

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Boismé

Lectures au bord de l’eau

Plan d’eau Boismé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Les livres s’évadent et les bibliothèques prennent leur quartier d’été. Venez vous détendre en profitant de la bibliothèque hors les murs.
Tout public.   .

Plan d’eau Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21  bibliotheque.boisme@agglo2b.fr

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English : Lectures au bord de l’eau

L’événement Lectures au bord de l’eau Boismé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais