Informations pratiques

Vesdun

Lectures au jardin avec Ghislaine Antoine

les rapigeons Vesdun Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Installez-vous à l’ombre des arbres et laissez-vous porter par les mots…

Ghislaine Antoine vous invite à un moment de lecture en plein air dans le cadre enchanteur du jardin de La Grange SEL, à Vesdun. Une parenthèse de douceur où les histoires prennent vie au rythme de la nature, dans une ambiance conviviale et apaisante.

L’entrée est libre. Une assiette fraîcheur (5€) et des boissons (2€) seront proposées sur place pour prolonger ce moment de partage. .

les rapigeons Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 42 43 93

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English :

Take a seat in the shade of the trees and let the words carry you away…

L’événement Lectures au jardin avec Ghislaine Antoine Vesdun a été mis à jour le 2026-08-03 par OT CHATEAUMEILLANT