Lectures au jardin avec Ghislaine Antoine Vesdun
samedi 8 août 2026 · Vesdun
Informations pratiques
Vesdun
Lectures au jardin avec Ghislaine Antoine
les rapigeons Vesdun Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Installez-vous à l’ombre des arbres et laissez-vous porter par les mots…
Ghislaine Antoine vous invite à un moment de lecture en plein air dans le cadre enchanteur du jardin de La Grange SEL, à Vesdun. Une parenthèse de douceur où les histoires prennent vie au rythme de la nature, dans une ambiance conviviale et apaisante.
L’entrée est libre. Une assiette fraîcheur (5€) et des boissons (2€) seront proposées sur place pour prolonger ce moment de partage. .
les rapigeons Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 7 88 42 43 93
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English :
Take a seat in the shade of the trees and let the words carry you away…
L’événement Lectures au jardin avec Ghislaine Antoine Vesdun a été mis à jour le 2026-08-03 par OT CHATEAUMEILLANT
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