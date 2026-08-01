Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré grande Rue Mours-Saint-Eusèbe
samedi 19 septembre 2026 · grande Rue · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré
grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Lectures caféinées sortent de la médiathèque et s’installent au Musée d’Art Sacré de Mours !
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grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
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English :
The Coffee Readings are moving out of the media library and setting up shop at the Museum of Sacred Art in Mours!
L’événement Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme
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