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AGENDA · Mours-Saint-Eusèbe

Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré grande Rue Mours-Saint-Eusèbe

samedi 19 septembre 2026 · grande Rue · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
grande Rue
Adresse
Musée d'Art Sacré
Ville
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Département
Drôme
Tarif

Mours-Saint-Eusèbe

Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré

grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Lectures caféinées sortent de la médiathèque et s’installent au Musée d’Art Sacré de Mours !
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grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74  mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

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English :

The Coffee Readings are moving out of the media library and setting up shop at the Museum of Sacred Art in Mours!

L’événement Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme

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