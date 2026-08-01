Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré grande Rue Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré

grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Lectures caféinées sortent de la médiathèque et s’installent au Musée d’Art Sacré de Mours !

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grande Rue Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

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English :

The Coffee Readings are moving out of the media library and setting up shop at the Museum of Sacred Art in Mours!

L’événement Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme