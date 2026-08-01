UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auros

Lectures de contes Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

samedi 29 août 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros

Lectures de contes Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Librairie-Salon de thé Douce Utopie
Adresse
47 rue Cazemajou
Ville
33124 Auros
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Auros

Lectures de contes

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Lectures de contes pour enfants   .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 40 70  contact@douceutopie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures de contes

L’événement Lectures de contes Auros a été mis à jour le 2026-08-02 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Auros (Gironde)