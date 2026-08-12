Lectures de lettres Musée de Bretagne Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Lectures de lettres Musée de Bretagne Rennes Dimanche 20 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Des personnes détenues des centres pénitentiaires pour femmes et pour hommes de Rennes ont participé, en juin, à un projet mené par le Théâtre de l’Imprévu.
Alliant écriture et interprétation de lettres fictionnelles aux divers protagonistes de l’Affaire Dreyfus, une partie de ces correspondances sera lue à l’issue de la représentation du spectacle « Si tu veux que je vive, Lucie et Alfred Dreyfus »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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