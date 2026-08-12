Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes
samedi 29 août 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes
Informations pratiques
Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 29 août 2026 – 20 juin 2027 Ille-et-Vilaine
gratuit
Tous les mercredis, samedis et dimanches, Les bibliothécaires déplient le « fauteuil de Ouf » pour raconter des histoires aux enfants à partir de 3-4 ans !
Venez écouter la sélection des bibliothécaires; au programme : nouveautés, coups de cœurs et classiques de la littérature jeunesse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T17:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-20T17:30:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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