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Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 2 mai 2027
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 17 octobre 2026 – 2 mai 2027 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tous les jours, samedis et dimanches, Les bibliothécaires déplient le « fauteuil de Ouf » pour raconter des histoires aux enfants à partir de 3-4 ans !

Venez écouter la sélection des bibliothécaires; au programme : nouveautés, coups de cœurs et classiques de la littérature jeunesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T17:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-02T17:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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