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Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 – 16:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Par la compagnie La Fidèle IdéeParce que le patrimoine de la photographie, c’est aussi pour les petits, la comédienne Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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