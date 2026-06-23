Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Par la compagnie La Fidèle IdéeParce que le patrimoine de la photographie, c’est aussi pour les petits, la comédienne Sophie Renou nous embarque dans l’univers d’albums de photolittérature jeunesse à travers des histoires sensibles et drôles.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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