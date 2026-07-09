Informations pratiques

Lectures en herbe City Stade – les Champs bleus – Vezin le Ccoquet Vezin-le-Coquet 9 et 16 juillet Ille-et-Vilaine

Les bibliothécaires proposent leurs lectures d’été aux enfants.Apportez vos couvertures pour vous allonger sur l’herbe des Champs Bleus, prenez un livre ou écoutez les histoires et, profitez de l’été.

Lectures en herbe

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Les bibliothécaires proposent leurs lectures d’été aux enfants.

Apportez vos couvertures pour vous allonger sur l’herbe des Champs Bleus, prenez un livre ou écoutez les histoires et, profitez de l’été les jeudis 9 et 16 juillet de 9h30 à 11h30

Dans le cadre de l’évènement « Lecture en herbe », la médiathèque s’associe avec Partir en Livre !

Organisée par le Centre national du livre (CNL), Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Unique en son genre, elle sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Gratuit et pour tous les publics, Partir en Livre rassemble et soutient plusieurs milliers d’initiatives : rencontres avec des autrices et auteurs, attractions littéraires, lectures immersives, ateliers d’illustration et d’écriture, concerts dessinés, création d’un booktube, atelier manga, bibliothèques de plage, chasse aux livres… et des milliers de Chèque Lire offerts.

Découvrez le programme des évènements à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T11:30:00.000+02:00

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mediatheque@ville-vezinlecoquet.fr

City Stade – les Champs bleus – Vezin le Ccoquet Rue des Glénan Vezin- le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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