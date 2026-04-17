Lectures en pyjama Impasse Saint Pierre Benon
Lectures en pyjama Impasse Saint Pierre Benon vendredi 17 avril 2026.
Benon
Lectures en pyjama
Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
A l’occasion de la 10ème Nuits de la Lecture, ne manquez surtout pas LA rencontre avec Delphine Giraud Autrice ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).
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Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 77 61 40 bibliotheque@benon.fr
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English :
On the occasion of the 10th Nuits de la Lecture, don’t miss THE meeting with Delphine Giraud Author ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).
L’événement Lectures en pyjama Benon a été mis à jour le 2026-04-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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