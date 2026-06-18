Lectures estivales et familiales Cour du château Présailles
Lectures estivales et familiales Cour du château Présailles mercredi 29 juillet 2026.
Présailles
Lectures estivales et familiales
Cour du château Château de Vcahères Présailles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 11:45:00
Date(s) :
2026-07-29
Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème Mystère n°2
rdv dans la cour du château.
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Cour du château Château de Vcahères Présailles 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Readings for children and families, averaging 40 minutes in length. Theme: Mystery No. 2
Meet in the castle courtyard.
L’événement Lectures estivales et familiales Présailles a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal