LECTURES ET COMPTINES Machecoul-Saint-Même
LECTURES ET COMPTINES Machecoul-Saint-Même mercredi 19 août 2026.
Machecoul-Saint-Même
LECTURES ET COMPTINES
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:10:00
Date(s) :
2026-08-19
VOYAGE EN ALLEMAND: HISTOIRES ET COMPTINES
Au fil d’histoires racontées, de comptines, de jeux de sons et de petits mots à répéter, les enfants découvriront la langue allemande de façon ludique et naturelle. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TRAVELLING IN GERMAN: STORIES AND RHYMES
L’événement LECTURES ET COMPTINES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)
- CRITERIUM DU CHATEAU DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même 13 juin 2026
- SPECTACLE ÉQUESTRE ODYSSÉE Machecoul-Saint-Même 13 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Machecoul-Saint-Même 20 juin 2026
- ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même 27 juin 2026
- FETE DU 13 JUILLET Machecoul-Saint-Même 13 juillet 2026