Machecoul-Saint-Même

LECTURES ET COMPTINES

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 11:10:00

Date(s) :

2026-08-19

VOYAGE EN ALLEMAND: HISTOIRES ET COMPTINES

Au fil d’histoires racontées, de comptines, de jeux de sons et de petits mots à répéter, les enfants découvriront la langue allemande de façon ludique et naturelle. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TRAVELLING IN GERMAN: STORIES AND RHYMES

L’événement LECTURES ET COMPTINES Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique