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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

LES ATELIERS D’AOÛT A CIEL MON MARAIS Machecoul-Saint-Même

mercredi 19 août 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Saint-Denis
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

LES ATELIERS D’AOÛT A CIEL MON MARAIS

Saint-Denis Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-30 15:30:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-30

BAGUETTES MAGIQUES
Faire d’une branche un objet magique!   .

Saint-Denis Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   Cielmonmarais@gmail.com

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English :

MAGIC WAND

L’événement LES ATELIERS D’AOÛT A CIEL MON MARAIS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Sud Retz Atlantique

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