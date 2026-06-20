Machecoul-Saint-Même

CONCERT

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

CONCERT ET HOMMAGE

4 musiciens de la région nantaise, hommage à Led Zeppelin .

11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lgdge.fr

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English :

CONCERT AND TRIBUTE

L’événement CONCERT Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique