ELECTIONS MISS PRESTIGE ET MISTER CHIC Machecoul-Saint-Même
ELECTIONS MISS PRESTIGE ET MISTER CHIC Machecoul-Saint-Même vendredi 24 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
ELECTIONS MISS PRESTIGE ET MISTER CHIC
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
ELECTIONS MISS PRESTIGE ET MISTER CHIC
Défilés, votes public/jury, animateur micro. .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lgdge.fr
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English :
MISS PRESTIGE AND MISTER CHIC PAGEANTS
L’événement ELECTIONS MISS PRESTIGE ET MISTER CHIC Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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