Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

STAGE BMX

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

STAGE BMX

Prépare toi comme un pilote élite avec échauffement, travail technique… .

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BMX CAMP

L’événement STAGE BMX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Retz Atlantique