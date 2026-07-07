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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

STAGE BMX Machecoul-Saint-Même

jeudi 23 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
20A Boulevard des Moulins
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

STAGE BMX

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

STAGE BMX
Prépare toi comme un pilote élite avec échauffement, travail technique…   .

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bmxmachecoul@gmail.com

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English :

BMX CAMP

L’événement STAGE BMX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Retz Atlantique

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