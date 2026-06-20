VISITE GOURMANDE AVEC REPAS Machecoul-Saint-Même
VISITE GOURMANDE AVEC REPAS Machecoul-Saint-Même jeudi 9 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
VISITE GOURMANDE AVEC REPAS
11 Rue Denis Papin Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
VISITE GOURMANDE AVEC REPAS
Laissez vous guider à travers les coulisses de la fabrication, jusqu’au point de départ de l’entreprise La Vacheresse, dans les marais de Machecoul où vos papilles se régaleront le temps d’un repas autour du fromage et du vin. .
11 Rue Denis Papin Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 74 08 30
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English :
GOURMET TOUR WITH MEAL
L’événement VISITE GOURMANDE AVEC REPAS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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