Machecoul-Saint-Même

VISITE GOURMANDE AVEC REPAS

11 Rue Denis Papin Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

VISITE GOURMANDE AVEC REPAS

Laissez vous guider à travers les coulisses de la fabrication, jusqu’au point de départ de l’entreprise La Vacheresse, dans les marais de Machecoul où vos papilles se régaleront le temps d’un repas autour du fromage et du vin. .

11 Rue Denis Papin Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 74 08 30

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English :

GOURMET TOUR WITH MEAL

L’événement VISITE GOURMANDE AVEC REPAS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique