STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même jeudi 9 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS
Grand Etang Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
VTT LOISIR
Course d’orientation, jeux, rando…à partir de 8 ans. .
Grand Etang Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com
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English :
MOUNTAIN BIKING
L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique
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