Machecoul-Saint-Même

SPECTACLE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

CONTES DE MAUREPAS

Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes, par Blanche Lelièpvre. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

TALES OF MAUREPAS

L’événement SPECTACLE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique