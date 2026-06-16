SPECTACLE Machecoul-Saint-Même
SPECTACLE Machecoul-Saint-Même mardi 7 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
SPECTACLE
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
CONTES DE MAUREPAS
Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes, par Blanche Lelièpvre. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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English :
TALES OF MAUREPAS
L’événement SPECTACLE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique
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