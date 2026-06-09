Machecoul-Saint-Même

ECHEC ET MAT !

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

ECHEC ET MAT!

Initiation au jeu d’échecs, animée par le Cercle d’échecs de Machecoul-Saint-Même.

Venez découvrir les bases du jeu, apprendre les déplacements des pièces et partager un bon moment en famille ou entre amis. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

CHESS AND MAT!

L’événement ECHEC ET MAT ! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique