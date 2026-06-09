ECHEC ET MAT ! Machecoul-Saint-Même
ECHEC ET MAT ! Machecoul-Saint-Même mercredi 1 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
ECHEC ET MAT !
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
ECHEC ET MAT!
Initiation au jeu d’échecs, animée par le Cercle d’échecs de Machecoul-Saint-Même.
Venez découvrir les bases du jeu, apprendre les déplacements des pièces et partager un bon moment en famille ou entre amis. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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English :
CHESS AND MAT!
L’événement ECHEC ET MAT ! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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