EXPOSITION INSEE Machecoul-Saint-Même
EXPOSITION INSEE Machecoul-Saint-Même mercredi 22 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
EXPOSITION INSEE
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-22
COMPTER ET RACONTER
Une exposition ludique proposée par l’Insee. Vous découvrirez à quoi sert le recensement, le portrait démographique, social et économique de votre commune ou encore la popularité de votre prénom…Vous apprendrez aussi à déjouer les pièges dans la jungle des chiffres. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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COUNT AND TELL
L’événement EXPOSITION INSEE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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