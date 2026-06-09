Machecoul-Saint-Même

EXPOSITION INSEE

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-22

COMPTER ET RACONTER

Une exposition ludique proposée par l’Insee. Vous découvrirez à quoi sert le recensement, le portrait démographique, social et économique de votre commune ou encore la popularité de votre prénom…Vous apprendrez aussi à déjouer les pièges dans la jungle des chiffres. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COUNT AND TELL

L’événement EXPOSITION INSEE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique