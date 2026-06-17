Machecoul-Saint-Même

VIDE GRENIER

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

VIDE TON GRENIER!

1ère édition, avec buvette et restauration sur place grâce à la Ginguette de Machecoul .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 44 75 21 39

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English :

CLEAR OUT YOUR ATTIC!

L’événement VIDE GRENIER Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sud Retz Atlantique