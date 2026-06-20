CONCERT Machecoul-Saint-Même
CONCERT Machecoul-Saint-Même vendredi 17 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
CONCERT
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
CONCERT
Duo reprises pop des 60 dernières années, blind test / karaoké possible .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lgdge.fr
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English :
L’événement CONCERT Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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