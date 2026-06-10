STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même lundi 13 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-13
APPRENTISSAGE/MAITRISE DU VELO
.
Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LEARNING/MASTERING THE BIKE
L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)
- EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES Machecoul-Saint-Même 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Machecoul-Saint-Même 20 juin 2026
- JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même 24 juin 2026
- ATELIER THEATRE Machecoul-Saint-Même 27 juin 2026
- ECHEC ET MAT ! Machecoul-Saint-Même 1 juillet 2026