Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-13

APPRENTISSAGE/MAITRISE DU VELO

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Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com

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English :

LEARNING/MASTERING THE BIKE

L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique