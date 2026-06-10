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STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Allée de la Rabine

Ville : 44270 Machecoul-Saint-Même

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Machecoul-Saint-Même

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS

Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :
2026-07-13

APPRENTISSAGE/MAITRISE DU VELO
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Allée de la Rabine Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guidonmachecoulais44@gmail.com

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L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique

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