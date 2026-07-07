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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

STAGE CYCLO CROSS Machecoul-Saint-Même

mercredi 15 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

STAGE CYCLO CROSS

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

STAGE DE CYCLO CROSS
Détection pour intégrer l’Académie de cyclo-cross.
– Travail technique
– Travail mental
– Travail de préparation physique
– Mise en situation   .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   Lillyanpro@gmail.com

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English :

CYCLO-CROSS TRAINING CAMP

L’événement STAGE CYCLO CROSS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique

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