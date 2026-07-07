AGENDA · Machecoul-Saint-Même
STAGE CYCLO CROSS Machecoul-Saint-Même
mercredi 15 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
STAGE CYCLO CROSS
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
STAGE DE CYCLO CROSS
Détection pour intégrer l’Académie de cyclo-cross.
– Travail technique
– Travail mental
– Travail de préparation physique
– Mise en situation .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire Lillyanpro@gmail.com
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English :
CYCLO-CROSS TRAINING CAMP
L’événement STAGE CYCLO CROSS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique
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