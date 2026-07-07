Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

STAGE CYCLO CROSS

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

STAGE DE CYCLO CROSS

Détection pour intégrer l’Académie de cyclo-cross.

– Travail technique

– Travail mental

– Travail de préparation physique

– Mise en situation .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire Lillyanpro@gmail.com

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English :

CYCLO-CROSS TRAINING CAMP

L’événement STAGE CYCLO CROSS Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique