CINE-SENIOR Machecoul-Saint-Même
CINE-SENIOR Machecoul-Saint-Même mardi 14 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
CINE-SENIOR
23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
CINE-SENIOR
Projection du film Les enfants de la Résistance .
23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 70 64 28 cinemachecoul@orange.fr
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English :
L’événement CINE-SENIOR Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Retz Atlantique
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