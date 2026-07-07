AGENDA · Machecoul-Saint-Même
VIDE MAISON Machecoul-Saint-Même
samedi 18 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
VIDE MAISON
5 Rue Sainte-Cécile Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
VIDE MAISON
Disques, vinyles, vaisselle, vêtements et meubles. .
5 Rue Sainte-Cécile Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 63 65 42
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L’événement VIDE MAISON Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Retz Atlantique
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