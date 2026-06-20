BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même
BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même mercredi 22 juillet 2026.
Machecoul-Saint-Même
BALADE EN CALECHE
Place des Halles Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
BALADE EN CALECHE
Découvrez les environs de Machecoul de façon originale, à travers une balade douce et gratuite. .
Place des Halles Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 42 87
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English :
HORSE-DRAWN CARRIAGE RIDE
L’événement BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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