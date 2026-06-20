Machecoul-Saint-Même

BALADE EN CALECHE

Place des Halles Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

BALADE EN CALECHE

Découvrez les environs de Machecoul de façon originale, à travers une balade douce et gratuite. .

Place des Halles Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 42 87

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English :

HORSE-DRAWN CARRIAGE RIDE

L’événement BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique