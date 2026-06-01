Lectures et Concerts dans les Jardins Fontenay-le-Marmion samedi 13 juin 2026.

Fontenay-le-Marmion

Lectures et Concerts dans les Jardins

Rue du Val Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Lectures et Concerts dans les Jardins 13 juin 16h

Lectures et Concerts dans les Jardins 13 juin 16h Fontenay-Le-Marmion .

Rue du Val Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr

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English : Lectures et Concerts dans les Jardins

Readings and Concerts in the Gardens 13 June 16h

L’événement Lectures et Concerts dans les Jardins Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme