Fontenay-le-Marmion

Séance Cinéma Enfants

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h

Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h Médiathèque Fontenay-Le-Marmion .

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr

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English : Séance Cinéma Enfants

Children’s cinema screening 12 June 6pm

L’événement Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme