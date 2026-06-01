Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion
Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion vendredi 12 juin 2026.
Fontenay-le-Marmion
Séance Cinéma Enfants
11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h
Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h Médiathèque Fontenay-Le-Marmion .
11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr
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English : Séance Cinéma Enfants
Children’s cinema screening 12 June 6pm
L’événement Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme