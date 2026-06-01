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Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion

Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 11ter Rue de la République

Ville : 14320 Fontenay-le-Marmion

Département : Calvados

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Fontenay-le-Marmion

Séance Cinéma Enfants

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h
Séance Cinéma Enfants 12 juin 18h Médiathèque Fontenay-Le-Marmion   .

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41  mediatheque@fontenaylemarmion.fr

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English : Séance Cinéma Enfants

Children’s cinema screening 12 June 6pm

L’événement Séance Cinéma Enfants Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme

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