Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Lectures et contes Mar’mots à croquer
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Lectures et contes Mar’mots à croquer à la médiathèque Le Cœur Battant. 10h30 à 11h pour les 0-3ans et de 11h à 11h30 pour les plus de 3 ans.
Inscription obligatoire. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 08 86 76 00
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English : Lectures et contes Mar’mots à croquer
L’événement Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme
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