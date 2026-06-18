Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Saint-Sauveur-Villages

Lectures et contes Mar’mots à croquer

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Lectures et contes Mar’mots à croquer à la médiathèque Le Cœur Battant. 10h30 à 11h pour les 0-3ans et de 11h à 11h30 pour les plus de 3 ans.

Inscription obligatoire. .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 08 86 76 00

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English : Lectures et contes Mar’mots à croquer

L’événement Lectures et contes Mar’mots à croquer Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme