Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax
Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax mercredi 3 juin 2026.
Dax
Lectures et échanges chez un éditeur
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03 17:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition. .
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 04 21 73 passiflore@editions-passiflore.com
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English : Lectures et échanges chez un éditeur
L’événement Lectures et échanges chez un éditeur Dax a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Dax
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