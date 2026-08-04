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Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax

mercredi 5 août 2026 · Éditions Passiflore · Dax

Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Éditions Passiflore
Adresse
93 av Saint Vincent de Paul
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Lectures et échanges chez un éditeur

Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ?
Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition.   .

Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 04 21 73  passiflore@editions-passiflore.com

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English : Lectures et échanges chez un éditeur

L’événement Lectures et échanges chez un éditeur Dax a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Dax

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